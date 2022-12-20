Rize Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vali Çeber, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını seçen Çeber, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde" karelerine oy verdi.
Çeber, AA'nın fotoğraf oylamasının her yıl zorlaştığını belirterek, her yıl ajansın kaliteli fotoğraflarının masalarına misafir olduğunu söyledi.
Fotoğraf sanatçılarının tek bir karede tüm hikayeyi anlattığının altını çizen Çeber, şunları kaydetti:
"Fotoğrafın üstüne hiçbir şey koymaya ihtiyaç olmadan, tek bir bakışta her şeyi bir arada görüyor, tüm hikayeyi dinliyorsunuz. Birbirinden değerli güzel fotoğraflar. Hepsini keyifle incelerken bütün yılı bir kez daha yaşamış oldum. Spor, haber yaşam ve çevre alanında her sene olduğu gibi zorlandık. Kendimize göre tercihlerde bulunduk. Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum. Aynı içerik, kalite ve hassasiyetle nice değerlendirme yıllarında bir arada oluruz."