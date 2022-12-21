Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" başlıklı fotoğraflarını seçen Korkmaz, spor kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Arjantin yola devam ediyor" karesine oy verdi.



Korkmaz, AA'nın yaptığı çalışmalarla önemli işlere imza attığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Her kategoride birer fotoğrafı değerlendirdiğini belirten Korkmaz, "Hepsi güzel ve etkileyici fotoğraflar. Spor, yaşam ve haberde bana göre anlamlı fotoğrafları değerlendirme şansım oldu. Kazananları da kazanamayanları da tebrik ediyorum. Çünkü çok büyük emekler sarf edilmiş. Hepsinde ayrı bir sanat var. Sanat bambaşka bir şey. Sanat bir ülkenin aydınlığıdır. Bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.