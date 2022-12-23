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AK Partili Hayati Yazıcı, Rize'de gündemi değerlendirdi:

AA

AK Partili Hayati Yazıcı, Rize'de gündemi değerlendirdi:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili ret oyu vermesine ilişkin, "Meclisin yasalara tamamen uygun, Türkiye'nin güvenliği, birlik ve bütünlüğü ile alakalı bir alanda o şekilde oy kullanması izah edilebilir bir davranış değil." dedi.

Çayeli ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını yapan Hayati Yazıcı, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcı, gazetecilere, Güzel'in "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili CHP'nin görevinin devam etmesi yönündeki davranışının çok manidar olduğunu belirtti.

Milletin Meclisinin gereksiz bir işlem yapmayacağına dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yasaların öngördüğü bir prosedürün uygulanması. Semra Güzel, milletvekilliği döneminde Meclise bir ay içinde peş peşe beş oturuma katılmamış olması dolayısıyla Anayasanın 84, TBMM İç Tüzüğü'nün 138'inci maddesi gereği işlemler tamamlanmış, son işlem Mecliste oylamadır. Oylama yapılmıştır. Mecliste Genel Kurulda bulunan Cumhuriyet Halk Partili bir kısım milletvekili ret yönünde oy kullanmıştır. Çok manidar. Meclisin yasalara tamamen uygun, Türkiye'nin güvenliği, birlik ve bütünlüğü ile alakalı bir alanda o şekilde oy kullanması izah edilebilir bir davranış değil."

- Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi

Yazıcı, başörtüsüne yönelik 3 maddeden oluşan Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul sürecinin başlayacağını aktardı.

Teklifin, 360-400 arasında oyla Mecliste kabul edilmesi halinde zorunlu referandum olacağına işaret eden Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"400'ü aşarsa o zaman Cumhurbaşkanı takdirindedir. Dilerse referanduma götürülebilir, gerek görmezse onayı ile Anayasa değişikliği gerçekleştir. Ben bu aşamada sonlanacağı kanısındayım. 400'ün üzerinde bir destek alacağı, 400'ün üzerinde destek alması ile Meclisteki işlemlerle Anayasa değişikliği gerçekleşeceği kanısı ve beklentisindeyim. Muhalefet partilerinin, Meclise sunduğumuz bu üç maddelik teklifle alakalı 'ama, lakin, fakat' demelerini haklı gösterecek hiçbir sebep yok. Örneğin Anayasanın 41'inci maddesinde aile yapısı ile ilgili 'Aile, erkek ve kadının evliliğinden oluşur' diye bir düzenleme getiriyoruz. Buna karşı çıkabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir mi? Kimsenin karşı çıkacağı bir argüman yok ortada. Meclisteki bütün partilerin muhakeme yaparak, Meclisten geçmesi yönünde oy kullanacağı, dolayısıyla referanduma gerek kalmaksızın Anayasa değişikliği teklifinin yasalaşacağı kanısındayım."

Yazıcı, yeni asgari ücretle ilgili büyük kesimde memnuniyet gördüğünü, işvereni ilgilendiren bölümle ilgili görüşmelerin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.


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