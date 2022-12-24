Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı 8 Ocak'ta başlıyor

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RİZE (AA) - Helikopterli kayak (heliski) sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda 8 Ocak'ta başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek faaliyetlere 400'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.



Kayakçıları helikopter ile bıraktıkları tepelerden kaymalarını sağlayan ekstrem spor dallarından olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici bulunan bu spor, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için bu yıl, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans verdi.

Heliski için özel olarak tasarlanmış üç helikopter ve bir kar aracı (snow track) gümrük işlemlerinin ardından Ayder Yaylası'na getirilecek. Pilotlar ve diğer görevliler ise faaliyetler için bir hafta bölgede kar kalitesi ve çığ riski ile ilgili araştırma yapacak.



Görevliler, hazırlık aşamasında güvenliği sağlamak için helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirecek.

Geçen yıl 370 sporcu bölgeye gelirken, bu yıl ise sezonun açılmasına iki hafta daha olmasına rağmen 300'un üzerinde sporcu kayak için başvuruları yaparak izin aldı.

- Sporcu sayısının 400'ün üzerine çıkması bekleniyor

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nda son 9 yıldır heliski faaliyetlerini organize ettiklerini söyledi.

Zorlu salgın şartlarında bile faaliyetleri aksatmadıklarını vurgulayan Haşimoğlu, 2022 sezonunda 370 sporcu ile en fazla sporcuyu ağırladıkları dönemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Haşimoğlu, bu yıl 300'ün üzerinde sporcunun akredite olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"8 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Bu sezon, geçtiğimiz sezondan 3 hafta daha fazla yapmayı planlıyoruz. Ayrıca helikopter sayısını 3'e çıkardık. Bunun yanında hava şartlarının uçuşa müsaade etmediği günlerde kar aracı ile sporcuları yakın bölgelere taşıyarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu sezon için taleplerimiz devam ediyor. Sporcular gerekli yasal başvuru işlemlerini sürdürüyor. Bu sezon 400'ün üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Her yıl bölgeye artan bir ilgi ve talep var."

Türkiye'yi en çok Avrupalı sporcuların tercih ettiğini dile getiren Haşimoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçre, Kanada, Fransa, İtalya'dan talepler var. Son dönemde Amerika'dan ve Türkiye'den sporcu grubumuz var. Avrupa'ya gidemeyen Rus sporcuların da geçen yıl olduğu gibi bu yılda bölgeyi tercih edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Haşimoğlu, alanın genişletilmesi için İkizdere Vadisi ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bölge için çalışmaların devam ettiğini, Çamlıhemşin bölgesinin yetersiz kalması halinde buraları da değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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