RESOB Başkanı Güven Aksoy'dan ekmek fiyatı açıklaması

RİZE (AA) - Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, kentte ekmek fiyatlarının artacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Aksoy, yazılı açıklamasında, 250 gramı 5 liradan satılan ekmek fiyatının 7,5 liraya çıkarılacağı yönündeki haberlere değindi.
Söz konusu fiyatın Fırıncılar Odası tarafından talep edildiğini ve şu anda herhangi bir fiyat artışının olmadığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:
"Nihai karar RESOB tarafından verilecek. Konuya ilişkin birçok bilgi kirliliği var. Olası zam ülke genelindeki fiyat ortalamasının üzerine çıkmayacak. Talep doğrultusunda kurulacak komisyonda değerlendirmenin yapılmasının ardından 2023 yılı ekmek fiyatı açıklanacak."