AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Rize'de ziyaretlerde bulundu

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RİZE (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Eroğlu, Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Ziyarette kente devam eden projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çeber, ziyaret anısına Eroğlu'na çay hediye etti.

Daha sonra Rize Belediyesine giden Eroğlu'nu, Belediye Başkanı Rahmi Metin karşıladı. İkili burada bir süre görüştü.

Eroğlu, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rize'de çok büyük hizmetler yapıldığını ifade eden Eroğlu, "Belediyeler ve özel idareler hariç merkezi hükümetimiz döneminde geçen yıl sonu itibarıyla 45 milyar lira yatırım yaptık. Rize böyle bir yatırım görmedi. 69 derenin ıslahını tamamlamıştık." dedi.

Eroğlu, bakanlığı döneminde bal ormanları kurduklarını hatırlatarak, "Rize balları çok meşhur. 9 tane bal ormanı kurduk. Bal ormanlarını kurduktan sonra bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. Kaliteli bal üretiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, İl Başkanı İshak Alim ve partililerle biraya geldi.





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