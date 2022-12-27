Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan'dan yaş çay değerlendirmesi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan'dan yaş çay değerlendirmesi:

AA

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan'dan yaş çay değerlendirmesi:

RİZE (AA) - Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, uyulması zorunlu bir yaş çay taban fiyat düzenlemesinin muhakkak Çay Kanunu'nda yer alması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı son toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve sektörün gelişimi için bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Çay Kanunu sürecini takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uyulması zorunlu bir yaş çay taban fiyat düzenlemesi mutlak surette Çay Kanununda yer almalıdır. Taban fiyatın garanti altına alınmadığı bir Çay Kanunu, çay sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayacağından bu türden bir düzenlemeyi yeterli görmediğimiz için karşı olduğumuzu önemine binaen kamuoyu ile bir daha paylaşmak isteriz. Yaş çay taban fiyatı belirlenme usulünün geniş katılımlı bir süreç sonrasında yapılmasını gerekli görmekteyiz. ÇAYKUR, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları ve Ulusal Çay Konseyi gibi sektör paydaşlarının görüşleri alındıktan sonra taban fiyatın Bakanlık tarafından belirlenmesi gerektiği görüşündeyiz."

Erdoğan, çay bahçelerinin gençleştirilmesiyle ilgili adımlar atılması gerektiğini de ifade ederek, "Yaş çayın ve buna bağlı olarak kuru çayın kalitesinin arttırılması için gerekli adımların gecikmeksizin atılması gereklidir. Çayımızın kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalığın artırılması, geleceğini çayda gören bölgemizdeki her ferdin bu ideale sahip çıkması gereklidir. Beklenen rekoltenin yanında gerçekleşen rekolte göz önüne alındığında budama oranlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de kargo paketindeki ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Rize'de kargo paketindeki ayakkabıdan uyuşturucu ...
İyidere Lojistik Limanı'nın 18 ayda tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER İyidere Lojistik Limanı'nın 18 ayda tamamlanması ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Rize'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Rize'de ...
RESOB Başkanı Güven Aksoy'dan ekmek fiyatı açıklaması
YEREL HABERLER RESOB Başkanı Güven Aksoy'dan ekmek fiyatı açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.