Ulusal Çay Konseyi Başkanı Erdoğan'dan yaş çay değerlendirmesi:

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RİZE (AA) - Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, uyulması zorunlu bir yaş çay taban fiyat düzenlemesinin muhakkak Çay Kanunu'nda yer alması gerektiğini belirtti.



Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı son toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve sektörün gelişimi için bazı kararlar aldıklarını aktardı.

Çay Kanunu sürecini takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Uyulması zorunlu bir yaş çay taban fiyat düzenlemesi mutlak surette Çay Kanununda yer almalıdır. Taban fiyatın garanti altına alınmadığı bir Çay Kanunu, çay sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayacağından bu türden bir düzenlemeyi yeterli görmediğimiz için karşı olduğumuzu önemine binaen kamuoyu ile bir daha paylaşmak isteriz. Yaş çay taban fiyatı belirlenme usulünün geniş katılımlı bir süreç sonrasında yapılmasını gerekli görmekteyiz. ÇAYKUR, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları ve Ulusal Çay Konseyi gibi sektör paydaşlarının görüşleri alındıktan sonra taban fiyatın Bakanlık tarafından belirlenmesi gerektiği görüşündeyiz."

Erdoğan, çay bahçelerinin gençleştirilmesiyle ilgili adımlar atılması gerektiğini de ifade ederek, "Yaş çayın ve buna bağlı olarak kuru çayın kalitesinin arttırılması için gerekli adımların gecikmeksizin atılması gereklidir. Çayımızın kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalığın artırılması, geleceğini çayda gören bölgemizdeki her ferdin bu ideale sahip çıkması gereklidir. Beklenen rekoltenin yanında gerçekleşen rekolte göz önüne alındığında budama oranlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.







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