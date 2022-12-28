Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar hak sahiplerine teslim edildi

RİZE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Ayder'de artık trafik olmayacak, Ayder'de artık egzoz dumanı olmayacak. Rahat rahat gezip, dolaşıp, koşabilen çocuklarımızla beraber bir tatil dünyası olacak." dedi.

Gürgen, beraberinde İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Osman Direnç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile Ayder'de yapımı tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını gazetecilerle inceledi.



Gürgen, Ayder'de trafik sorununu giderecek otopark alanı ve yapımı tamamlanıp günlük 1150 metreküp biyolojik su arıtması gerçekleştiren Ayder Su Arıtma Tesisi'ni inceleyerek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Termal Tesis Alanı incelemesinin ardından, yıkımı gerçekleştirilen eski salıncakların olduğu alan ile yeni yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen konaklama birimi alanları gezildi.

Gürgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otopark, termal otel, yapımı tamamlanan apart ve otellerle yeni bir Ayder hayali kurduklarını belirtti.

İçerisinde araçların olmadığı, yayaların rahatlıkla dolaşabildiği bir Ayder hayali kurduklarına değinen Gürgen, "İnsanların temiz havada, temiz suyun içerisinde huzurlu ve mutlu tatillerini yapabildikleri, eğlenebildikleri, dinlenebildikleri bir bölge hayalindeyiz. Bugün sizlere en başta arıtma tesisimizi gösterdik, Ayder'deki bütün tesislerin atık sularının arıtılacağı, dolayısıyla Fırtına Vadisi'nin tertemiz olacağı bir Ayder hayalimiz var. Beraber de gördük tesis güzel bir şekilde faaliyette." dedi.

Ayder'deki en önemli sorunu çözecek otopark inşaatının hızlı şekilde devam ettiğine değinen Gürgen, şöyle konuştu:

"Otoparkımız müthiş bir eser, mühendislik harikası da diyebilirim. Sizlerle beraber gördük, iki yolun arasına Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın sığdırdığı 1650 araçlık bir otopark. Bu otoparkın maksadı bundan sonraki dönemde Ayder'e araç girişinin önüne geçmek. Otoparkımızı, belediyemiz işletecek. Vatandaşlarımız geldiğinde arabasını otoparka bırakacak. Elektrikli araçlarla Ayder'in içerisine taşıyacağız. Ayder bundan sonra yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge olacak."

Termal oteli Ayder'deki işletmeciler için yaptıklarına dikkati çeken Gürgen, "Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun, uzunca zamandan beri bizimle çalışıyor. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Buraya yeni bir tesis kazandırmak istemiyoruz. Biz Ayder'deki, gözü rahatsız eden, imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonları olan, restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik. Bu otel de tamamıyla Ayder'deki işletmecilerimizin hizmetine verilecek." ifadelerini kullandı.

- İlk tesisler teslim edildi

Çalışmaların son aşamaya geldiğine işaret eden Gürgen, "Tahmin ediyorum, termal otelin açılışı haziran itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bitirdiği zaman herkesin kullanımına açılacak. Bölgede ilk teslimatları yapılmış olan işletmeler ise oteller ve apart bölgesi. Bugün buradaki otelleri ve apartların tamamının, vatandaşlarımızla anlaşmak suretiyle, eski apartlarını ve otellerini yıkmak koşuluyla teslimatlarını yapıyoruz." dedi.

Teslim alınan işletmelerin sahiplerinin faaliyetlerine başladıklarına değinen Gürgen, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 ay sonra tesisler de bitecek ve işletmeye açılmış olacak. Şöyle bir hayalimiz var. Ayder'de artık trafik olmayacak, Ayder'de artık egzoz dumanı olmayacak, Ayder artık kaldırımların üzerinde kendisine yer aramak isteyen vatandaşlarımız değil rahat rahat gezip, dolaşıp, koşabilen çocuklarımızla beraber bir tatil dünyası olacak. Bu tesislerin içerisinde tekrar aynı işletmecilerimiz birlikte bir araya gelerek yeni tesisleri beraber işletecek. Eski, imar planına uygun olmayan, niteliksiz yapıların tamamı kaldıracak. Burası hep doğal taşlar, doğal yapı malzemeleriyle TOKİ'nin müthiş çalışmalarıyla yapıldı. Dünyaya örnek olabilecek müthiş bir çalışma var. Emeği geçen tüm Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çalışanlarımıza, İller Bankası Genel Müdürlüğümüze, belediyelerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Bakanımızın amansız çalışmalarıyla bu işleri bu noktaya getirdik."

Gürgen, Ayder için uzun çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, yeni mevsimde, yeni sezonda tesislerin içerisinde müthiş tatil günleri geçirileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Otelini teslim alan Fehmi Altıparmak, süreçte mağdur edilmediklerini anlatarak, "Yeni yapılan otelimizi teslim aldık. Şimdi bize ait oteli teslim edeceğiz. Yeni otelimiz yapılırken diğer işletmemizde ticaretimizi yaptık. Şimdi marta kadar devam edip burasını bitirince diğerinin yıkılması için çıkacağız. Yöre mimarisine uygun bir tesis. Bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

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