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Rize'de eski okul binası kendir ipliği dokuma atölyesine dönüştürüldü

AA

Rize'de eski okul binası kendir ipliği dokuma atölyesine dönüştürüldü

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde eski okul binası, kendirden elde edilen iplikle dokumaların yapılacağı atölyeye çevrildi.

Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneğince hazırlanan "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi kapsamında Çayeli ilçesine bağlı Çataklıhoca Mahallesi'ndeki eski okul binası onarılarak atölyeye dönüştürüldü.

Yöre kadınlarının kenevir liflerinden elde edeceği ipliklerin, el dokuma tezgahlarda feretikoya (Rize bezi) dönüşeceği atölye tadilatın ardından törenle hizmete açıldı.

Vali Kemal Çeber, 1950'li yıllara kadar Çayeli bölgesinin kenevir üretim merkezlerinden olduğunu, sonraki yıllarda değişik nedenlerle gerileme yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya yakın ilgisinden sonra birçok proje geliştirdiklerini ve güzel sonuçlar elde etmeye başladıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Feretikomuzu yeniden canlandırmaya da gayret ediyoruz. Birçok yerde kadın kooperatiflerimiz, halk eğitim kurslarımız, burada da gördüğünüz tezgahlar gibi benzeri tezgahlarda feretiko ürünlerini tekrar yoğun şekilde üretmeye başladılar. Hint keneviri üretim alanlarımız arttı yani yok olmaya başlayan, sadece 250 metrekareye kadar düşmüş olan üretim alanlarını 10 dönümün üzerine çıkarttık. Çok daha hızlı bir şekilde artıracağız."

​​​​​​​​​​​​​​Çeber, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında atıl vaziyetteki 27 köy okulunu, köy yaşam merkezine dönüştürdüklerini de hatırlatarak, "Herbirinde burada gördüğünüz gibi çok canlı bir hayat yaşanır hale geldi. Kadınlarımız buraya geliyor, hem üretim yapıyor hem sosyalleşiyorlar. Köylerimizi yeniden canlandırmaya dönük faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ise kendirin geçmişte çok önem arz eden bir ürün olduğunun altını çizerek, "Şimdi yeni hedefler doğrultusunda önemli bir çalışma yapılıyor. İleriye dönük hem tarım hem kültürel hem de ekonomik açıdan güzel sonuçlar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Çeber, beraberindeki Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, DOKAP Başkanı Gültekin ve üretici Fatma Sağlam ile kenevir ipini keserek atölyenin açılışını gerçekleştirdi.

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