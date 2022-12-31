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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de alabalık üreticilerine ekipman desteği sağlandı

AA

Rize'de alabalık üreticilerine ekipman desteği sağlandı

RİZE (AA) - Rize'de, "Rize İli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu" projesi kapsamında alabalık üreticilerine ekipman desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde 9 üreticiye, 33 kuluçka dolabı, 26 yavru büyütme havuzu, 15 canlı balık taşıma nakil tankı, 2 PH metre ve 3 yavru boylama makinesinden oluşan 79 ekipman dağıtıldı.

Vali Kemal Çeber, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki törende, Rize'nin Türkiye'nin en çok yağış alan ili olduğunu söyledi.

Alabalık üreticilerine boylama ve kuluçka makineleri ile havuz verdiklerini belirten Çeber, üreticilerin, yeni ürünlerle en sağlıklı şekilde kademe kademe Rize'nin serin sularında yetiştirecekleri balıkları hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunacaklarını aktardı.

Çeber, son yıllarda hem Karadeniz havzasında hem de Rize'de balıkçılık anlamında önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çay tarımının yanı sıra ilimizde hayvancılık ve deniz ürünleri noktasında gerçekleştirilen üretimleri çok önemsemekteyiz. Devletimiz de arıcılık, hayvancılık ve su ürünleri noktasında üreticilerimize destekler vermektedir. Balık olarak ihracatımız arttı. Ürünlerimizi arttıracak şekilde balıkçılarımızı sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz. İnşallah balıkçılığa hız kesmeden desteklerimiz devam edecek."

Rize İç Su Ürünleri Birlik Başkanı Mustafa Memoğlu ise ekipmanların kendilerine kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Alabalık işletmelerinin son zamanlarda büyük bir önem kazandığına işaret eden Memoğlu, şöyle devam etti:

"10 yıl öncesine kadar üretime bu kadar önem vermiyorduk. Fakat şimdi talep çok arttı. Bize verilen bu yeni ekipmanlarla üretimimize devam edeceğiz. Balıkçılık sektörü gün geçtikçe değer kazanmaya başladı. Bundan 10 yıl önce balığımızı bile satamıyorduk. Şimdi ise satacak balık bulamıyoruz. Bu ekipmanlar, balığı sağdığımız zaman belli bir zamanda yumurtanın çıkmasını sağlıyor. Bize verilen ekipmanlar kolaylaştıracak. Bu ekipmanların fiyatları çok yüksek. Rize'de de küçük alabalık tesisleri olan alamıyor."

Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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