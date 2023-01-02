İnce belli çay bardakları kadınların elinde altın boyayla süsleniyor

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RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize Talip Kahraman El Sanatları Merkezi'nde üretilen 24 ayar altın ve platin suyu ile boyanan ince belli çay bardakları ve cam ürünleri, kadınlara istihdam sağlıyor.

Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 2008 yılında hayırsever iş insanı Talip Kahraman tarafından onarılan eski ilkokul binası, Talip Karaman El Sanatları Merkezi olarak hizmete açıldı.

Merkezde halk eğitim müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren cam süsleme atölyesinde 4 usta öğretici, kadınlara eğitim veriyor.

İnce belli çay bardağı, vazo, kadeh, plaket gibi farklı cam ürünlerinin 24 ayar altın ve platin suyuyla boyanarak hazırlandığı merkezde, kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri eşyaların satışından aldıkları payla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Oldukça dikkat gerektiren çalışmalarda bir kişi günlük ortalama 60 ince belli çay bardağı deseni işleyebiliyor. Desen zorluğuna göre bazı vazoların işlemesi bir ayı bulabiliyor.

Ürünlerin fiyatı, istenen desen ve yapım süresine göre değişiyor. Altın boyalı 6'lı ince belli çay bardağı takımı 600 liradan başlayan fiyatlarla alıcıya ulaşıyor.

Kadınların elinde süslenen cam ürünler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük firmalar tarafından hediyelik ürün olarak tercih edilirken, genç kızların çeyizlerini de süslüyor.

Cam ürünler, Rize'deki bazı girişimciler ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce az da olsa yurt dışına gönderiliyor.

Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırımkaya, AA muhabirine, kadınların kendi ürettikleriyle mesleğe adım attıklarını ve gelir elde ettiklerini söyledi.

Ürünleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gönderdiklerini belirten Yıldırımkaya, "Çay Rize'nin vazgeçilmez bir ürünü. Çayın anavatanı. Çay ile ilgili bütün değerlere sahip çıkıyoruz. Çayın yanında olmazsa olmaz ince belli çay bardakları üretiyor, tüm Türkiye'ye gönderiyoruz." dedi.

Yıldırımkaya, çay bardaklarına büyük talep olduğunu belirterek, "Bir anlamda ince belli çay bardağını tanıtıyoruz. Hatta Japonya'ya kadar gitti. Tanıtımlarda özel tasarımlar ilgi görüyor. Altın yaldızlı ürünler ilgi görüyor. Hedefimiz büyük, ileriye dönük projemiz var. Yurt dışına daha fazla açılmayı düşünüyoruz. Çeşitli kurum kuruluşlarla çalışıyoruz. Uluslararası etkinliklerde çay tanıtılırken bu bardakların da tanıtılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Her bir ürüne baktığımızda bizim imzamız"

Usta öğretici Hatice Çolak Büyüköz ise her yapılan ürünün kendine has özelliği olduğunu ve ayrı bir çaba gerektirdiğini anlattı.

Türkiye genelinden çok talep geldiğini aktaran Büyüköz, şunları söyledi:

"Kurumlar bazlı ve çeyizlik olarak en fazla altın yaldızlı ürünler tercih ediliyor. Muğla, Hakkari, Şırnak, Edirne gibi birçok valilikten talep aldık. Bir kuruma ürün yaptığımızda bu Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyor. Valiliğe ürün ürettiğinizde, ildeki diğer birimlere ve odalara da ürün üretiyorsunuz. İşinizi iyi yaptığınız zaman gerisi geliyor. Devlet kurumu olduğumuz için reklamı değil, işimizi iyi yapıyoruz. Onların bize geri dönüşü oluyor. Amacımız işimizi iyi yaparak çay ve fabrika haricinde kadınlara gelir getirici bir sektör oluşturmak."

Büyüköz, merkezin açılışından itibaren çalışmalara 4 usta öğretici olarak öncülük ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İşinizi severek yapıp iyi geri dönüşler alınca daha iyi işler yapmak için çalışıyorsunuz. Her bir ürüne baktığımızda bizim imzamız. Kaç kişinin hikayesine ortak oluyorsunuz. Hiç birbirimizin hikayesinden haberimiz yokken herkes birbirinin hikayesinde."





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