Güneysu Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneysu Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

AA

Güneysu Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi, bu ay hizmete açılacak.

İnşaatına 2020 yılında başlanan millet bahçesinin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekare alanın çalışmalarında sona gelindi. Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla millet bahçesi toplam 47 dönümlük arazi üzerine kurulmuş olacak.

Projenin ilk etabında yeşil alanlar, millet kıraathanesi, cami, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk ve piknik alanları gibi birçok alan bulunuyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, gazetecilere, 2020 yılında çalışmalarına başlanan millet bahçesinin ilk etap kısmının çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Millet bahçesinin hizmete hazır hale geldiğini ifade eden Özer, "Bu ay içerisinde inşallah halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Özer, millet bahçesinin ilk etabının 33 bin 750 metrekare alana kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci etabın tamamlanmasıyla 47 bin metrekare bir arazimiz olacak. İlk etabımızda çocuk oyun parklarımız, yürüyüş alanlarımız, millet camimiz, millet kıraathanemiz, değirmen kafemiz ve yörede yetişen meyve ve sebzelerin satılabileceği ve vatandaşlara ilk elden ulaşabileceği organik pazarımız olacak. Güneysu'nun yaşam alanını genişleten bir alan oldu. İnşallah halkımız da memnuniyetle burayı kullanacak. Onlar memnun olunca biz de memnun olacağız."

Seçimden önce vaatlerinin arasında millet bahçesi olduğunu dile getiren Özer, "Bu alanı ilk başta açıklamamıştık. Açıkladıktan sonra zaten vatandaşlarımız bitmeden içlerinde bir heyecan oluştu. Millet bahçesi, Güneysu'nun girişinde olduğu için bir imaj kazandırdı. Güneysu'da bir şehir havası oluşmuş oldu." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnce belli çay bardakları kadınların elinde altın boyayla süsleniyor
YEREL HABERLER İnce belli çay bardakları kadınların elinde altın ...
Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi
YEREL HABERLER Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar etle besledi
(Görüntülü) KARADENİZ?DE İSTAVRİT TEZGAHLARA GERİ DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARADENİZ?DE İSTAVRİT TEZGAHLARA GERİ ...
Karadeniz´de istavrit tezgahlara geri döndü
YEREL HABERLER Karadeniz´de istavrit tezgahlara geri döndü
Rize Valisi Çeber uygulama noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Rize Valisi Çeber uygulama noktalarında görev yapan ...
Rize'de alabalık üreticilerine ekipman desteği sağlandı
YEREL HABERLER Rize'de alabalık üreticilerine ekipman desteği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.