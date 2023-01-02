Güneysu Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

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RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi, bu ay hizmete açılacak.



İnşaatına 2020 yılında başlanan millet bahçesinin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekare alanın çalışmalarında sona gelindi. Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla millet bahçesi toplam 47 dönümlük arazi üzerine kurulmuş olacak.

Projenin ilk etabında yeşil alanlar, millet kıraathanesi, cami, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk ve piknik alanları gibi birçok alan bulunuyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, gazetecilere, 2020 yılında çalışmalarına başlanan millet bahçesinin ilk etap kısmının çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Millet bahçesinin hizmete hazır hale geldiğini ifade eden Özer, "Bu ay içerisinde inşallah halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Özer, millet bahçesinin ilk etabının 33 bin 750 metrekare alana kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İkinci etabın tamamlanmasıyla 47 bin metrekare bir arazimiz olacak. İlk etabımızda çocuk oyun parklarımız, yürüyüş alanlarımız, millet camimiz, millet kıraathanemiz, değirmen kafemiz ve yörede yetişen meyve ve sebzelerin satılabileceği ve vatandaşlara ilk elden ulaşabileceği organik pazarımız olacak. Güneysu'nun yaşam alanını genişleten bir alan oldu. İnşallah halkımız da memnuniyetle burayı kullanacak. Onlar memnun olunca biz de memnun olacağız."

Seçimden önce vaatlerinin arasında millet bahçesi olduğunu dile getiren Özer, "Bu alanı ilk başta açıklamamıştık. Açıkladıktan sonra zaten vatandaşlarımız bitmeden içlerinde bir heyecan oluştu. Millet bahçesi, Güneysu'nun girişinde olduğu için bir imaj kazandırdı. Güneysu'da bir şehir havası oluşmuş oldu." diye konuştu.







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