Rize'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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RİZE (AA) - Rize'de ülkeye yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Alipaşa Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde bir taksi durduruldu.



Taksinin içinde 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Taksinin sürücüsü Ö.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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