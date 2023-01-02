Rize'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de ülkeye yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Alipaşa Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde bir taksi durduruldu.
Taksinin içinde 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Taksinin sürücüsü Ö.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine gönderildi.