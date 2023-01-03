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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Rize Valisi Çeber'i ziyaret etti

AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Rize Valisi Çeber'i ziyaret etti

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ettiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yumaklı'nın, Vali Çeber tarafından karşılandığı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ilgililerin de programa katıldığı belirtildi.

Ziyarette başta çay ve ÇAYKUR olmak üzere Rize'deki tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Yumaklı'nın, "Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması ve bu memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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