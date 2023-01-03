Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Rize Valisi Çeber'i ziyaret etti

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RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ettiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yumaklı'nın, Vali Çeber tarafından karşılandığı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ilgililerin de programa katıldığı belirtildi.



Ziyarette başta çay ve ÇAYKUR olmak üzere Rize'deki tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



Açıklamada, Bakan Yardımcısı Yumaklı'nın, "Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması ve bu memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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