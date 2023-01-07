Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ABD'li Brown ile anlaştı

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RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, ABD'li oyuncu Jaelyn Christina Brown'u kadrosuna kattı.

Rize temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, bu sezon yükseldikleri Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışıldığı ancak beklentinin uzağında kalındığı belirtildi.

Kadroda yeniliğe gidildiği vurgulanan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında Jaelyn Christina Brown ile anlaşma sağladık. Oyuncumuz Rize'ye gelerek takıma katılmıştır. Oyuncumuza, 'Rize Belediyespor'a hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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