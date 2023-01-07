Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Sinan Osmanoğlu'nu renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferi için MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli defans oyuncusu, takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan'a, 'Hoş geldin.' diyor, yeni başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.