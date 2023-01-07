Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Sinan Osmanoğlu'nu renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferi için MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Deneyimli defans oyuncusu, takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan'a, 'Hoş geldin.' diyor, yeni başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.