Rize'de siteye kolay ulaşım için çevre duvarına asansör kurulacak

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RİZE (AA) - Rize'de kot farkı nedeniyle yoldan yüksekte kalan siteye yaşlı ve engellilerin rahat ulaşabilmesi için 9 metrelik çevre duvarına asansör yapılıyor.

Merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan site inşa edildi. İnşaat firması yetkilileri, bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm arayışına girdi.

Siteye yaya ulaşımını sağlayan merdiven ve araç yolun yanı sıra çevre duvarına da asansör kurulmasına karar verilerek proje hazırlandı.

Projenin, Rize Belediyesince onaylanmasının ardından çalışmalara başlandı. Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak, 3 kat olacak şekilde asansör boşluğu oluşturuldu.

Firma sahibi Mehmet Karaca, gazetecilere, sitede oturanların daha rahat edebilmesi için 9 metre yüksekliğinde asansör yapmaya başladıklarını söyledi.

Sitenin 3 bloktan oluştuğunu belirten Karaca, "Yaşlı ve engelli insanlarımız var. Elinde poşeti olanlar da olacak. Biz onlar daha rahat çıksın diye üç alternatif sunduk. Araç yolu, yayalar için merdiven yaptık. Şimdi de asansör yapıyoruz. Dileyen istediğini kullanabilecek." dedi.

Karaca, görenlerin ilk etapta boşluğu duvar zannettiğini anlatarak, "Boşluğu bilerek yaptık. Tepkileri, yapınca göreceğiz. Belediye tarafından onaylı bir proje." diye konuştu.

İnşaat ustası Murat Tüfek ise insanlara alternatif bir imkan sunduklarını vurgulayarak, "Dolmuştan burada inen yaşlı ve engelli insanlarımız bu asansörü kullanacak. Gelip soranlar var, 'Burada ne yapıyorsunuz?' diye. Asansör yaptığımızı söylüyoruz." ifadelerini kullandı.





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