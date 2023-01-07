Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Alper Özgök, Ahmet Taner İbin, Ramazan Sezer Baran
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral, Brown 27, Morgan 8, Deniz Üstün 5, Arzu Asiye Özdemir 8, Benson 15, Sümeyya Özcan 5
Emlak Konut: Melek Selçok, Merve Arı 3, Lavender 18, Bahar Çağlar Ökten 9, Berfin Sertoğlu, Gizem Yavuz, Fields 20, Walker 14, Harika Gözde Eldaş 7
1. Periyot: 21-23
Devre: 37-29
3. Periyot: 56-53
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Rize Belediyespor'u 71-68 yendi.