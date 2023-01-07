Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Rize Belediyespor: Niray Sena Aral, Brown 27, Morgan 8, Deniz Üstün 5, Arzu Asiye Özdemir 8, Benson 15, Sümeyya Özcan 5

Emlak Konut: Melek Selçok, Merve Arı 3, Lavender 18, Bahar Çağlar Ökten 9, Berfin Sertoğlu, Gizem Yavuz, Fields 20, Walker 14, Harika Gözde Eldaş 7

1. Periyot: 21-23

Devre: 37-29

3. Periyot: 56-53







RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Rize Belediyespor'u 71-68 yendi.

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