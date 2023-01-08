Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı

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RİZE (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 6 ve İkizdere'de 23 olmak üzere 41 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 11 iş makinesi ve 23 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

- Artvin

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 9, Ardanuç'ta 14, Şavşat'ta 37, Yusufeli'nde 16, Murgul'da 1 ve Borçka'da 1 olmak üzere 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Artvin Belediyesi ekipleri de şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için gece boyu iş makineleriyle Çamlık Mahallesi'nde çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 20, Atabar Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.



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