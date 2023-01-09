Rize'de çıkan yangında 2 ev, 1 otomobil zarar gördü

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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir otomobilde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Aşağışimşirli Mahallesi'nde, Kadir Yılmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın Yılmaz'ın otomobiline, Halim Yeksel'e ait eve ve iki serendere sıçradı.

Köy sakinleri, Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun karlı olması nedeniyle bir itfaiye ekibinin ulaşabildiği yangın, emniyet, jandarma ve köylülerin desteğiyle söndürüldü.

Yangında, 2 ev, 2 serender ve bir otomobil zarar gördü.

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