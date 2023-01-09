Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 2022 yılını değerlendirdi:

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RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize'nin asayiş anlamında yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir il olduğunu söyledi.



Gökduman, Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde, basın mensupları ile bir araya gelerek, 2022 yılında kentteki emniyet ve asayiş konuları ile ilgili bilgi verdi.

Gökduman, Rize'nin huzurlu kentlerden biri olduğunu belirterek, "81 il içerisinde nüfusu homojen olan, herkesin birbirini tanıdığı ve dolayısıyla suç işleme oranı da düşük bir kent." dedi.

Ülke gündemini işgal eden suç türlerine baktıklarında Rize'de yüksek oranda bir suç işleme oranı olmadığını ifade eden Gökduman, "Tüm illerde olduğu gibi uyuşturucu kullanımı, dolandırıcılık, asayiş olayları ve kadına yönelik şiddet gibi vakalar ilimizde de oluyor. Bu olaylar kontrolümüzde mücadele edilebilir seviyedeki suçlar. Geçen yıl emniyet bölgesinde bir kadın cinayeti yaşandı. Silah kaçakçılığı ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Rize'de kaçak atölyelerde üretilen silahlar ülkemizin çeşitleri illerine gidiyor ve buralarda birtakım suçlarda kullanılıyor. Bunun önlenmesi için planlı çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılında 485 kaçak silah yakalandı." diye konuştu.

Gökduman, 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Geçen yıl 4 trafik kazasında ne yazık ki 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 639 yaralamalı trafik kazasında 898 vatandaşımız yaralandı. Trafik kazası yaşanmaması ve yaşanan trafik kazalarının ise ölümle sonuçlanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizim tedbirlerimizin yanında vatandaşlarımızın da kurallara uyması trafik kazalarını azaltacaktır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceki yıllarda bonzai ile mücadele edilirken geçen yıl metamfetamin yaygınlaşmaya başladı. Geçen yıl 67 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 501 kişiye uyuşturucu kullanmak ve 108 kişiye ise imal ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."





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