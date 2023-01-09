Çaykur Rizespor, İbrahim Olawoyin'i kadrosuna kattı

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü'nden İbrahim Olawoyin'i renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada Olawoyin'in, Çaykur Rizespor'a transferi için Keçiörengücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli orta saha oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin'e 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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