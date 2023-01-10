Çayeli Bakır İşletmeleri, 2022 yılında 102 milyon dolarlık ihracat yaptı

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RİZE (AA) - Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2022 yılında ihracatlarının 102 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Güreşçi, kent merkezindeki bir restoranda "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, 40 yıldır çalıştıklarını, bu süre içerisinde yaklaşık 27 milyon ton cevher üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çayeli Bakır'ın önemli ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Güreşçi, kuruluşundan bu yana 3,3 milyon ton bakır, 1,6 milyon ton çinko konsantresi ihracatı yaptıklarını aktardı.

Güreşçi, Türkiye kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100 şirket arasında yer aldıklarını, Rize'de ise ihracat birincisi olduklarını kaydederek, "İhracat konusunda Türkiye'nin en çok bakır ve çinko ihracatı yapan 10 firmasından biriyiz. 2022 yılında yaklaşık 750 bin ton cevher ürettik. Yaklaşık 90 bin ton konsantre ihraç ettik. 2022 yılındaki ihracat rakamımız 102 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Cevher arayışlarının devam ettiğine değinen Güreşçi, şöyle konuştu:

"Madenin hemen yakınında cevher araştırması için sondaj çalışmamız var. Bir emare gördük ama Çayeli Bakır kadar bir cevher yataklanması olduğunu düşünmüyoruz. Aramamız devam ediyor. Buradan rezervimize cevher eklemeyi planlıyoruz. Çayeli Bakır'ın cevher miktarının yüzde 2'sine denk geleceğini düşünüyoruz. Sondaj tamamlanmadan net bir şey söylemiyoruz. Önemli olan rezerve bir şeyler ekleyip üretime devam edebilmek. Madenin ömrünü uzatabilmek için çabamız devam ediyor."

Güreşçi, sosyal projelere de önem verdiklerinin altını çizerek, istihdam için projeler hazırladıklarını, üniversite öğrencilerine burs verdiklerini, sivil toplum örgütü projelerine kaynak aktardıklarını sözlerine ekledi.



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