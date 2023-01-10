Rize'de "Dron Fotoğrafları Sergisi" açıldı

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RİZE (AA) - Rizeli fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender, "Dron Fotoğrafları ile Rize" adlı sergi açtı.



"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Aytekin Kalender tarafından Rize'nin çeşitli noktalarında 2022 yılı içerisinde çekilmiş 65 fotoğraf karesi yer aldı.

Açılışa, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Baro Başkanı Ümit Peçe, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, kurum müdürleri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, gazeteciliğin çok değerli bir meslek, fotoğrafçılığın ise çok farklı bir alan olduğunu söyledi.

Gazetecilerin şehrin her alanda gelişim için mücadele ettiğini vurgulayan Avcı, şehrin tanıtımına ve gelişimine emek harcayan gazetecilere teşekkür etti.





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