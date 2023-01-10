Rize'de yaylada mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı

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RİZE (AA) - Rize'de kar nedeniyle otomobille yaylada mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlıhemşin ilçesinin Pokut Yaylası güzergahında 2 kişinin, içinde bulundukları aracın kara saplanması sonucu mahsur kaldığı ihbarı alındı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalan Suudi Arabistan uyruklu kişilerin ilçe merkezine getirilmesini sağladı.

Söz konusu 2 kişinin sağlık sorununun olmadığı bildirildi.

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