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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitexen Giresunspor 16 Yaş Altı Takımı'ndan örnek davranış

AA

Bitexen Giresunspor 16 Yaş Altı Takımı'ndan örnek davranış

RİZE (AA) - TFF U16 Futbol Gelişim Ligi 8. Grup'ta, Çaykur Rizespor ile karşılaşan Bitexen Giresunsporlu futbolcular kazandıkları penaltı atışını, haksız olduğu gerekçesiyle auta attı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 8 Ocak Pazar günü 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan Bitexen Giresunspor-Çaykur Rizespor U16 Gelişim Ligi 8. hafta karşılaşmasında, rakip takım futbolcusunun sakatlık yaşaması üzerine Rizesporlu oyuncularının centilmenlik anlayışı ile oyunu durdurarak topu ellerine aldıkları belirtilerek, "Oyun durdurulmuş fakat maçın hakemi kural gereği penaltı vermiştir. Sakatlığın giderilmesi sonrasında Giresunspor teknik ekibi ve futbolcuların isteği ile penaltıyı kullanan rakip oyuncu, fair-play örneği göstererek topu auta atmıştır. Giresunspor Kulübünün yönetici, teknik ekip ve sporcularını örnek davranışlarından dolayı tebrik eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor Kulübünün yazılı açıklamasında ise "Türk futbolunun geleceği genç futbolcularımızın sergilediği bu örnek davranış takdire şayan olduğu kadar, yeşil sahaların kardeşlik ve centilmenlik arenası olduğunun en güzel örneğidir. Bu örnek davranışa imza atan her iki takımın teknik ekip ve oyuncularını yürekten kutluyoruz." görüşlerine yer verildi.

Karadeniz takımlarının mücadelesinde penaltı atışının kullanıldığı ilk yarı 0-0 berabere tamamlanırken, Çaykur Rizespor ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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