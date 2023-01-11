Ayder Yaylası'nda "Kesin Korunacak Hassas Alan" içerisindeki 6 yapı yıkıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, "Kesin Korunacak Hassas Alan" içerisinde kalan 6 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı.
Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi.
Yapılar, ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı.