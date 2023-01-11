Ayder Yaylası'nda "Kesin Korunacak Hassas Alan" içerisindeki 6 yapı yıkıldı

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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, "Kesin Korunacak Hassas Alan" içerisinde kalan 6 yapı kamulaştırılarak yıkıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen 35 parseldeki 21 bin 614 metrekarelik alan üzerinde yer alan 6 yapı için yıkım kararı alındı.

Yaylanın kamulaştırılan ortak alanında kalan ve yasal işlemleri tamamlanan 6 yapı sahiplerince tahliye edildi.

Yapılar, ekipler tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı.

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