Rize'de matematiğin oyunla öğrenileceği "Mustafa Toptan Matematik Merkezi" açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

RİZE (AA) - Rize'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında "Mustafa Toptan Matematik Merkezi" açıldı.

MEB, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde öğrencilerin matematik dersini severek öğrenmeleri için hayırsever iş insanları Mehmet, Tolga ve Hidayet Toptan tarafından Rize Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde "Mustafa Toptan Matematik Merkezi" kuruldu.

Merkezin açılışında konuşan Vali Kemal Çeber, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, iş insanlarının ise devletin daha güçlü olması adına her türlü desteği sağladığını söyledi.



Merkezin matematik oyun atölyesi konsepti ile Türkiye'de ilklerden olduğunu vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Matematik kazanımlarıyla uyumlu bu tür oyunların ve matematik merkezlerinin daha da yaygınlaştırılması çocuklarımızın gelişimi için son derece önemli. Bakanlığımız tarafından başlatılan matematik seferberliği çok önemli bir adım ve bu kapsamda atılımlar devam edecek. Devlet millet işbirliği ile bu tür yatırımlar çok daha fazla sahipleniliyor. İnanıyorum çok daha iyi işler yapacağız."

İş kadını Hidayet Toptan ise merkezin oluşumunda kendilerine olanak sağlayan kişilere teşekkür etti.

Türkiye'nin geleceği için bir öğrencinin bile önemli olduğuna dikkati çeken Toptan, "İzmir'de bir öğrenci toplantısında başlayan hikayemizin sonunda matematik müzesi hazırlarken kendimizi bulduk. Ardından doğduğumuz topraklarda Rize'de matematik merkezi hazırlamanın boynumuzun borcu olduğunu düşünerek burayı hazırladık. Şimdi yeni hedefimiz Zonguldak'ta matematik merkezi yapmak. Öğrencilerin bir adımı için bizi paydaş yapan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, hayırsever iş insanlarına plaket verdi.

Merkezin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Toptan ailesi, öğretmenler ile öğrenciler de katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.