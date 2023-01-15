Kaçkar Dağları, Avrupa'da helikopterli kayağın merkezi olma yolunda ilerliyor

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RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - İsviçre Alpleri'nde ve dünyadaki kayak merkezlerinin pek çoğunda bu yıl yeterli kar olmazken heliski sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda 13 hafta sürecek faaliyetlerde doluluk yaşanıyor.

Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici de bulunan bu spor, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005'ten itibaren sürdürülüyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketince yürütülüyor.

Kaçkarlar, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesiyle her yıl değerini artırıyor.

Türkiye'deki heliski operasyonunda, uzun süre farklı ülkelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapan yerli ve yabancı pilot ve dağ rehberleri görev alıyor.

Sezonun büyük bölümünü Türkiye'de ve farklı ülkelerdeki helikopter kayağı operasyonlarında geçiren ekipler, profesyonel kurtarma timleri arasında yer alıyor.

Ekipler, bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hava şartlarının normale dönmesi ile üç helikopterle ilk hafta faaliyetini gerçekleştirdi.

Faaliyetin ilk haftasına, aralarında Hint ailenin de yer aldığı İsviçre'den gelen 16 kişilik sporcu kafilesi katılarak Kaçkar Dağları'nda elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuldu.

Kafilede bu yıl ilk defa küçük yaştaki sporcular da yer aldı. Ailesi ile faaliyete katılan 6 ve 10 yaşındaki çocuklar, Kaçkar Dağları'nda güvenli alanlarda karın tadını çıkardı.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçirdi.





- "Tüm tedbirler en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alınıyor"





Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, helikopterle faaliyetin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

AA ekibi, sporcuların kayak keyfini, faaliyetin yapıldığı alanlar ile güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları zirvesini görüntüledi.

Esra Alemdaroğlu, AA muhabirine, heliskide 2023 faaliyetlerinin başladığını, yapılan araştırma ve inceleme sonrasında Kaçkarlar'ın en beğenilen parkur ve kar kalitesine sahip olduğunun belirlendiğini söyledi.

Kaçkarlar'a her geçen yıl talebin arttığını ifade eden Alemdaroğlu, "Geçen yıl 432 başvuru yapılmıştı. Bu yıl yine 400'ün üzerinde başvuru görünüyor. Genellikle İsviçre, Avrupa ülkeleri, Rusya, Kanada ve Türkiye'den başvurular olduğunu gözlemliyoruz. Parkurumuzun kar kalitesi, vadilerimizin güzelliği ön plana çıkıyor. Sporcular vadilerde hem heyecanı hem keyfi yaşıyor." diye konuştu.

Alemdaroğlu, heliski faaliyetlerinde gerekli yasal izinlerin ve güvenliğin son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Tüm tedbirler en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alınıyor. Biz de gerekli incelemeleri yürütüyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'mızın yapılmış olması ayrı bir değer kattı. Havalimanına gelen misafirlerimizi kısa sürede konaklayacağı alana, oradan da organizasyonun yapıldığı alana ulaştırıyoruz."

Sezonun çok iyi ilerlediğini belirten Alemdaroğlu, "Bölgede faaliyetleri incelediğimizde çok iyi ilerlediğini görebiliyoruz. Dünyadaki parkurlar Himalayalar, İsviçre'de Alpler, Fransa, İtalya olsun; son yılları gözlemlediğimizde Kaçkarlar, marka olarak artık dünyada yerini aldı." ifadelerini kullandı.







- 2024 yılında heliski sezonu 14 hafta olacak





Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu, güvenliğin ise en üst seviyede sağlandığını söyledi.

Kaçkarlar'ın tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında profesyonel ekibin yanı sıra doğanın güzelliğinin de geldiğini vurgulayan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en iyi pilotları, kayak rehberleri ile birlikte çalışılıyor. Kaçkar Dağları gibi elimizde inanılmaz güzel bir ürün var. Karın kalitesi çok iyi, dağın eğimi heliski faaliyeti için çok ideal. Avrupa'ya çok yakın. Sporcular; ABD, Kanada gibi çok uzak mesafe katetmiyor. Rize-Artvin Havalimanı operasyonun büyümesi için çok etkili oldu. Sporcular bir saatlik yolculukla destinasyon alanına varmış oluyor. Havalimanı etkisi bundan sonra artarak devam edecek."

Özkan, Kovid-19 döneminde birçok heliski sahasının kapandığını, Türkiye'de ise faaliyetlerin devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu dönemdeki güvenli ve kaliteli çalışmamızla sporcu sayısında artış yaşandı. Bölgeyi gelip gören sporcular, inanılmaz mutlu ayrıldı. Şu anda 2023 dolu, 2024 yılının rezervasyonlarını satmaya başladık. 2024 yılında sezonu 14 hafta olarak planlayarak tarih aralığı belirledik. Onun satışları da çok iyi gidiyor. Üzerine koyarak ilerliyoruz. Gerçekten Kaçkar Dağları, heliski operasyonları için dünyada en iyi yerlerden. Tek dezavantajı bilinmemesiydi ama yavaş yavaş dünyaya faaliyetimizle tanıtmaya başladık."







- Kaçkarlar'da 500 doğal heliski parkuru bulunuyor





Faaliyetin başladığı ilk günden itibaren pilot ve kayak rehberi olarak görev yapan Roland Brunner, bölge coğrafyasının çok güzel olduğunu ve keyifle görev yaptığını dile getirdi.

Brunner, 2005 yılından itibaren bölgede kayak yapılacak alanları tespit ettiklerini belirterek, "Bölgede ortalama 500 parkur var. Mükemmel heliski kayak rotası. Karın kalitesi çok iyi ve hafif. Bunun sebebi Karadeniz'de ocak ve şubat aylarındaki hava şartları. Heliski için şartlar çok iyi. Alpler'de bu yıl kar olmadığı için orada operasyon yapılması çok zor." diye konuştu.

Sporcuların ilk yıllarda bölgeyi keşfetmek için tercih ettiğini anlatan Brunner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye kayak olarak bilinen bir yer değildi, sporcular gelip keşfettikten sonra gerçekten çok şaşırıyorlar. Böyle kar kalitesini ve bu denli bir eğimi kafalarında canlandıramıyorlar. Türkiye'yi yaz turizmi olarak bildikleri için geri dönüşler çok iyi oluyor. Sporcular çok memnun ayrıldıkları için tekrar geliyorlar. Gelen bir daha gelmek istiyor. Bundan dolayı sezonu uzatıyoruz. Kanada, ABD'de kayan çok sayıda sporcu da buraya gelmeye başladı. Birçoğu, 'Bu zamana kadar yaptığım en güzel kayak' olarak geri dönüşte bulunuyor."

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