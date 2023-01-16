"Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde Osmanlı Kültür Mirası ve Rize" sergisi açıldı

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RİZE (AA) - Rize'de "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası ve Rize" sergisi açıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından açılan sergide Ayasofya Vakfiyesi, Kudus Evkaf Defteri, el yazması Kur'an-ı Kerim, Osmanlı dönemindeki Lazistan eyaleti tapu kayıtları ve mühürler ile 40 tarihi eserin fotoğrafı yer alıyor.

Serginin açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Yılmaz ile çok sayıda kişi ve davetli katıldı.

Serginin gezilmesinin ardından Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişten günümüze kadar köklü, kurumsal devlet anlayışı ile bütün belgelerin arşivini oluşturduğunu söyledi.

Çeber, Kudüs ve Ayasofya'nın kayıtlarının zengin arşivde yer aldığını belirtti.

Gezenlerin, sergiyi çok anlamlı bulacağı ve etkileneceğini vurgulayan Çeber, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kudüs ile ilgili bazı girişimler olduğu zaman demişti ki; 'Hiç merak etmeyin. Oranın her türlü arşivi bizde.' Kastettiği şeyler bunlar. Kudüs'te ne nedir? Kudüs'te ne kimindir, ne neyi ifade eder? Hepsi döneminin kayıtları ile bizim arşivlerimizde mevcut. Aynen Ayasofya'da ve diğer değerlerde olduğu gibi. Dolayısıyla arşiv işine bu kadar önem veren ecdadı, ne kadar büyük rahmetle minnetle ansak azdır." dedi.

Çeber, Türk tarihinde sanattan spora kadar her alandaki faaliyetlerin kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.

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