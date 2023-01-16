Güneysu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

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RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Güneysu Belediyesi ve Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi iş birliğiyle ilçe merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Güneysu Belediyespor takımı sporcularının yanı sıra çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Özer, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Kan ihtiyacının herkes için önemli olduğuna vurgu yapan Özer, şunları söyledi:



"Biz de bu anlamda belediye olarak ilçemizde farkındalık oluşturmak istedik. Gelinen noktada sporcularımızın eksiksiz katılımı ve vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. İnsanlarımız bu tür kampanyalara karşı her zaman duyarlı. Herkesi zaman kaybetmeden hangi noktada olursa olsun bağış için kan bankası noktalarına davet ediyoruz."

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