Rize'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince belirlenen 2 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 10 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı kaydedildi.



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