Yeşilay Rize Şube Başkanlığına Selçuk Beşikçi seçildi

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RİZE (AA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi başkanlığına Selçuk Beşikçi seçildi.

Yeşilay Rize Şubesi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı,

Yeniden aday olmayan Hasan Türüt, genel kurulda yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın Türkiye için çok önemli hizmetler yürüttüğünü, Rize'de önemli işler yaptıklarını belirterek, görevi devretse dahi gönüllü olarak hizmete devam edeceğini söyledi.

Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Selçuk Beşikçi, yeni başkan oldu.

Beşikçi, görevi devraldıktan sonra Türüt'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Beşikçi, uzun zamandır yönetim kurulunda görev aldığını, devraldığı bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini kaydetti.

Yönetim Kurulu İdris Pehlivan, Ramazan Öztürk, Salih Yıldırım ve Hilal Saka Tarakçı'dan oluştu.



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