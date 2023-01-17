Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 19 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve beşe iki pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Taktik ağırlıklı çalışmada, sakatlıkları bulunan Hurk ve Koray Altınay yer almadı. Sakatlıkları devam eden bu oyuncuların Fenerbahçe maçı kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Yeşil-mavililer, son çalışmasını yarın Rize'de yaptıktan sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek.







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