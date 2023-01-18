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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizesporlu Olawoyin Fenerbahçe maçını değerlendirdi:

AA

Çaykur Rizesporlu Olawoyin Fenerbahçe maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, sahaya bir üst tura yükselmek için çıkacaklarını söyledi.

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere, Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Rize'ye hedeflerine ulaşmak için geldiğini belirten Olawoyin, şöyle devam etti:

"Buraya geldiğim, ilk antrenmana çıktığım andan itibaren hocamızın ve oyuncularımızın potansiyelini görüyorum. Şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilecek bir ekibiz. Oynadığımız ilk maçta bunu gösterdik. Bundan sonra çalışmalarımıza devam edip sakatlık yaşamadan bir süreç geçirirsek Süper Lig hedefini gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Olawoyin, Çaykur Rizespor'un yerinin Süper Lig olduğunu kaydederek, "Bu takım ilk iki veya play-off, ne şekilde olursa olsun Süper Lig'e çıkacak. Biz bu inançla mücadele edeceğiz. Herkesin de bu takıma sonuna kadar destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile karşılaşacaklarına değinen Olawoyin "Futbolda her maç zorlu oluyor. Futbolda zayıf veya güçlü takım diye maçlara bakarsanız hata yaparsınız. Bu sizin motivasyonunuzu düşürür. Her maça aynı ciddiyetle bakmalıyız. Biz de Fenerbahçe maçına tüm ciddiyetimizle hazırlandık." dedi.

Fenerbahçe maçının kendileri için zor maçlardan biri olduğunu ifade eden Nijeryalı oyuncu, "Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Fenerbahçe maçı da aynı olacak. Fenerbahçe maçının ayrı bir hikayesi olacak. Biz yenmek, elemek için çıkacağız. Umarım bunu başaran taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

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