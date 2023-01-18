Rize'de kadınların ürettiği yöresel ürünler kooperatif mağazasıyla tüketiciye ulaşacak

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RİZE (AA) - Rize'de kurulan Ebruli Eller Kadın Girişimi ve Kooperatifi bünyesinde yöresel ürünlerin satışının gerçekleştirileceği mağaza açıldı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların son dönemde ürettiği el emeği ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması amacıyla önemli adımlar atarak kooperatifleştiklerini söyledi.

Kentte son dönemde 10'un üzerinde kadın kooperatifi açıldığını belirten Metin, üreten kadınların ekonomiye ve üretime önemli katkı sağladıklarına dikkati çekti.

Metin, Rize'de tekstil, Rize bezi, reçel, konfeksiyon, ıhlamur çayı, bez bebek, pekmez ve sıfır atık konuları başta olmak üzere üretim yapıldığını aktardı.

Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde ve belediyelerin de katkısıyla önemli işler yapıldığına değinen Metin, "Rize'de bu alanda değerli kazanımlar sağlandı. Rize'de birçok noktada kadın girişim merkezleri oluşturuldu. Kadınların enerjisi ile ekonomik anlamda birçok yeni ürün piyasada kendine yer buldu. Üretime dönüşen bu birlikteliklerle yöre kültürünü yaşatırken diğer yandan ciddi gelir kapıları açıldı. Bu anlamda kadın kooperatiflerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kooperatif Başkanı Hülya Cerrahoğlu, yöresel üretimi ön planda tuttukları kooperatifin şu an 20 kadın üreticiye istihdam sağladığını ve bu rakamı artırarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açılışın ardından mağazayı gezen protokol üyeleri, ürünler hakkında bilgi aldı.

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