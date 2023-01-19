Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 5,08 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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