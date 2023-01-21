Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatma Öztürk

Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 5, Brown 16, Morgan 14, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 10, Benson 13, Sümeyya Özcan 10

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 20, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Landrum 20, Burcu Yağan 3, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç





1. Periyot: 23-13

Devre: 43-38

3. Periyot: 58-50

5 faul alan: Benson 39:10 (Rize Belediyespor)







RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Rize Belediyesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 71-63 yendi.

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