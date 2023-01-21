Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatma Öztürk
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 5, Brown 16, Morgan 14, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 10, Benson 13, Sümeyya Özcan 10
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 20, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Landrum 20, Burcu Yağan 3, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 23-13
Devre: 43-38
3. Periyot: 58-50
5 faul alan: Benson 39:10 (Rize Belediyespor)
RİZE (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Rize Belediyesi, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 71-63 yendi.