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RİZE (AA) - Rize'de otomobilde 9 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe alıp Karadeniz Sahil Yolu uygulama noktasında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagaj bölümünde iki parça halinde gizlenmiş 9 kilo 200 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.C, F.B. ve B.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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