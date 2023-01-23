Güneysu Gençlik Merkezi, engelli öğrencilere gezi düzenlendi

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RİZE (AA) - Güneysu Gençlik Merkezinde eğitim alan özel gençler için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Ayder gezisi düzenlendi.

Geziye, Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akif Kalça, Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Yanık, özel gençler, aileleri, gönüllü gençler ve öğretmenler katıldı.

Rize'den otobüs ile yaylaya giden gençler, çeşitli aktiviteler yaparak etkinliği tamamladı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, kafileye çeşitli ikramlarda bulundu.

Güneysu Gençlik Merkezi Müdürü Hikmet Yanık, gençlerin sosyalleşmesi adına önemli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Ailelere destek olarak engelli bireylere gezi planladıklarını ifade eden Yanık, "Evlerinden çok fazla çıkma fırsatı bulamayan bireylerimizin doğal güzellikleri görmeleri adına Ayder gezisi gerçekleştirdik. Engelli gençlerimiz gezilerimiz ile kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu." dedi.



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