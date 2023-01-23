Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Hasan Erdoğan

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 76 Ercan Coşkun), Azubuike (Dk. 76 Mithat Pala), Miya (Dk. 58 Benhur Keser), Alper Potuk, Olawoyin, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie (Dk. 76 Sefa Yılmaz)



Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Erdal Akdarı), Bekir Turaç Böke, Emre Sağlık, Djedje (Dk. 90+3 Asım Hamzaçebi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Berkant Gündem), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 30 Okan Derici)



Goller: Dk.4 Bolasie (Penaltıdan), Dk. 20 Emircan Altıntaş, Dk. 90 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 45+6 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 62 Muhammet Özkal (Altaş Denizlispor), Dk. 79 Olawoyin (Çaykur Rizespor)







RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın son maçında Çaykur Rizespor, sahasında Altaş Denizlispor'u 3-1 yendi.

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