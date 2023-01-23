Çaykur Rizespor-Denizlispor maçının ardından

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RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, rakipleri karşısında çok iyi oynadıklarını ve çok pozisyon bulduklarını söyledi.



Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını galibiyetten dolayı kutladı.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarının altını çizen Korkmaz, "Futbolcular pas alışverişi, boş alan bulmalarda çalıştığımız her şeyi yaptı. Maalesef santrfor bölgesinde eksiğimiz var. Orayı tamamlayacağız. Şampiyon olacaksak böyle bir oyuncu almamız lazım. Elimizdeki oyuncular, ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kadar iyi oyun, bu kadar çok pozisyon, çok farklı olmalıydı. Rakip 2-2'yi de bulabilirdi. Son iki maçta net olarak gördük. Santrfor mevkisini yüzde 100 tamamlamalıyız." diye konuştu.



Taraftarın maçı önde götürdükleri anda tepki vermelerine gerek olmadığına değinen Korkmaz, "Taraftarlar tepki verecekse bana versin. Oyuncuyu oynatan da çıkaran da benim. Oyuncuya sonuna kadar sahip çıksınlar. Fenerbahçe maçında nasıl takımı alkışladılarsa bundan sonraki maçlarda da alkışlasınlar. Tepkilerini bana versinler. Bunda sıkıntı yok. Takıma sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.







- Altaş Denizlispor cephesi







Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, oyun planlarının topa sahip olup orta sahada kalabalıklaşarak rakibin dengesini bozmak olduğunu kaydetti.



Rakibin iyi oyunculara sahip olduğuna değinen Bulak, şöyle devam etti:

"Rakibin çabuk oyuncuları, özellikle Olawoyin'in koşuları bize pahalıya mal oldu. Biz buraya çok eksik geldik. Kaptan Gökhan, iğne ile oynadı. Üç oyuncumuz hastalık nedeniyle gelemedi. Rakip iyi hamleler yaparken biz oyuncu kullanamadık. Her şeye rağmen oyuna iyi tutunduk. Yürekli, cesur oynadık ama bu VAR'la sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta Alper Ulusoy ile penaltı verilmedi. Bugün orta sahada yapılan faul dönüyor penaltı oluyor. Anlatmakta zorlanıyoruz. Hakemlikten aldığımız arkadaşları VAR'a koyuyoruz. Bunları sorgulamak lazım."



Rize camiasının büyük bir camia olduğunun altını çizen Bulak, "Çaykur Rizepsor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkan ekiplerden biri Rizespor olur. İyi bir yönetim, kadro ve taraftara sahip. Bunu hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.



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