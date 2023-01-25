Yöresel ürünler, kadınların elinde yenilikçi tasarımlarla modernize ediliyor

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RİZE (AA) - Rize'de, kadın kooperatifleri ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yöresel ürünleri yenilikçi tasarımlara dönüştüreceği atölye açıldı.

Rize Valiliğinin katkıları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKAP) desteğiyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde "Yöresel Sanatlara Yenilikçi Dokunuşlar Tasarım ve Üretim Atölyesi" açıldı.



Atölyenin açılışını yapan Vali Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, eğitim alanını gezerek modernize edilerek tasarlanan ürünleri inceledi.

Vali Çeber, gazetecilere, projeye birçok kurumun destek verdiğini söyledi.

Yöresel Rize sanatına yenilikçi bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını belirten Çeber, şöyle devam etti:

"Çok köklü sanat ürünü ve simgelerimiz var. Onları yeni tasarımlar, modern dokunuşlarla günlük hayatta kullanılabilir, biraz daha ticari anlamda değerlendirilebilir hale getiriyorlar. Yok olmak üzere olduğunu düşündüğümüz bazı ürünlere bu sayede sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu ürünleri yeni kuşaklara aktarıyoruz. Yeni dokunuşlarla daha kullanışlı hale getiriyoruz. Atölye sayesinde Rize'nin geleneksel sanatları her boyutu ile yaşamış olacak."

Çeber, coğrafi işaret konusundaki çalışmalara da değinerek, 15 ürünün işaret aldığını, 2023 yılında bu rakamı 20'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

DOKAP Başkanı Gültekin ise kadınların üretime katkısının çok değerli olduğunu vurgulayarak, bu anlamda gerekli şartları oluşturan her çalışmaya, imkanlar doğrultusunda katkı sunduklarını aktardı.

Kentteki kadın kooperatifleri ile halk eğitim merkezlerindeki kursiyerler tarafından yenilikçi tasarımların üretileceği atölyede, verilecek kurslarla yeni ürünler üzerinde çalışma yürütülecek.

Atölye bünyesinde ilk etapta, kadın kooperatiflerince yöresel Rize bezinden çanta, sepet gibi ürünler geliştirilerek üretildi.





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