Yeşilay Rize Şubesi, Vali Çeber'i ziyaret etti

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RİZE (AA) - Yeşilay Rize Şubesi Başkanı Selçuk Beşikçi ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Vali Çeber, ziyarette Beşikçi'den, Yeşilay ve YEDAM çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çeber, Yeşilay'ın yaptığı çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Sağlıklı bir neslin devamı hususunda Yeşilay'ın çok önemli bir görevi var. Bağımlılıkla mücadele noktasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarında bundan önce destek verdiğimiz gibi bundan sonra da her türlü desteğe devam edeceğiz." dedi.

Ziyaret sonunda Beşikçi, Vali Çeber'e plaket takdim etti.





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