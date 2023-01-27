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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayder'de kar festivalinin hazırlıkları taşıma karla devam ediyor

AA

Ayder'de kar festivalinin hazırlıkları taşıma karla devam ediyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yeterli kar olmayınca, "15. Ayder Kar Festivali"nde sergilenecek yöre mimarisine özgü yapıların modelleri, 8 kilometreden kamyonlarla taşınan karla hazırlanıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Ayder Yaylası'na da bu yıl beklenen miktarda kar düşmedi.

Yaylada hafta sonu organize edilecek festivalde sergilenecek Zil Kale, ev ve kemer köprü gibi yöre mimarisinin tasvir edileceği heykellerin yapımı için yeterli kar olmadı.

Festival komitesi, sorunu kar seviyesinin daha yüksek olduğu Galerdüzü mevkisinden festival alanına kar taşıyarak çözmeye karar verdi.

İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen kar, festival alanına taşındı. Erimemesi için sıkıştırılan kar, maharetli ellerde motor yardımıyla kesilerek şekillendiriliyor.

- "Elimizde olan imkanlarla hizmet vermeye çalışacağız"

Festival Komitesi Başkanı Taner Zararsız, AA muhabirine, 28 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına 15 gün önce başladıklarını söyledi.

Zararsız, Ayder Yaylası'na bir süre önce 70 santimetrenin üzerinde kar yağdığını ancak havanın sıcak seyretmesi dolayısıyla eridiğini aktardı.

Karın erimesinin önlerine engel olarak çıktığını vurgulayan Zararsız, "Kar olmadığı için biraz tereddüde düştük ama yolumuzdan vazgeçmedik. Belediye ve Özel İdare ekiplerinin gayreti ile yaylalara yakın bölgelerden kamyonlarla kar taşıma suretiyle yapıları yapmaya başladık." dedi.

Zararsız, önceden planladıkları heykelleri yapmaktan vazgeçmek istemediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Herhalde güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Festivali bu yıl kapsamlı planladık. İl içinden ve il dışından katılacak spor kulüpleri var. Sportif faaliyetlerimiz, konserlerimiz olacak. Gelen misafirlerimizi mutlu şekilde evlerine göndermeye çalışacağız. Hava şartları geçen yılla kıyaslanamaz çünkü geçen sene bölgede ağır kış şartları vardı. Genelde sömestr tatilinin ilk hafta sonuna festivali denk getiriyoruz. Geçen yıla göre bu sene kar böyle. Sadece bizim bölgede değil, bütün dünyada havalar böyle seyrediyor. Elimizde olan imkanlarla hizmet vermeye çalışacağız."

- "Taşıma usulü de olsa üretmeye çalışıyoruz"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Edi, 6 öğrencisi ile festivalde sergilenmek üzere kar heykellerini hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Her yıl farklı bölgelerde kar heykelleri yaptıklarını belirten Edi, "Doğu'da bu yıl kar yağışı beklentinin altında kaldı. Ayder'e dördüncü gelişim. Burada kar çok fazla yok ama organizasyon kamyonlarla kar getirdi. Çok temiz olmasa da idare edecek şekilde. Yörenin tarihi, kültürel dokularından Zil Kale ve kemer köprüleri işlemeye çalıştık." diye konuştu.

Edi, yaylada yeterince kar olmamasının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Taşıma usulü de olsa üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar buraya kar festivali için gelecek. Bir takım oluşumlar görsün diye şartları zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin Doğa Sporları İhtisas ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin ise iyi bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Festival alanına, 8 kilometre yukarıdan kar taşıdıklarını anlatan Şahin, "30-40 kamyon taşıma karla eserleri ortaya çıkardık." dedi.

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