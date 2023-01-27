Rize Müftülüğünden "Hediyem Kur'an Olsun" çağrısı

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RİZE (AA) - Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde yürütülen, "Hediyem Kur'an Olsun" projesine vatandaşlardan destek istedi.

Çakmakçı, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, okuma ve anlama konusundaki çabaları desteklemek ve İslam dünyasında Kur'an farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan projeyi Rize'de de aktif şekilde yürüttüklerini belirtti.

Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i görememiş kişilere ulaştırma gayretinde olduklarını vurgulayan Çakmakçı, şöyle devam etti:



"Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun had safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar 'luh' adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye edilen Kur'an-ı Kerim'ler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de mutlu olmalarına vesile oluyor. Yurt dışında öncelikle Afrika, Balkanlar, Asya'da ayrıca Latin Amerika ülkeleri, Kafkaslar, Asya Pasifik ülkelerinde medrese, cami, Kur'an kursu ve üniversitelerden gelen talepler proje kapsamında değerlendirilmektedir. Yurt içinde ise okul, yurt, hastane ve cezaevlerine yönelik Türkçe mealli Kur'an hediye etme çalışmaları sürdürülmektedir."



Çakmakçı, bir kişinin daha Kur'an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen kişilerin TDV Rize Şubesi'nin banka hesabına bağış yapabileceğini, ayrıca "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek 50 lira bağışlayabileceklerini, online olarak da "bagis.tdv.org" adresi üzerinden ve bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini kaydetti.



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