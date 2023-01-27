Rize'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

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RİZE (AA) - Rize'de yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İkizdere ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında durdurulan 2 otomobilde yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezine götürülmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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