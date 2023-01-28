Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" başladı

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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 15'incisi organize edilen, "Ayder Kar Festivali" başladı.

İlçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalde, bölgede az kar olmasına rağmen renkli görüntüler ortaya çıktı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi. Araçlarını park eden misafirler, minibüslerle yaylaya ulaştı. Bazı vatandaşlar ise festival alanına kadar yürümeyi tercih etti.

Yaylada yeterli kar olmayınca Galerdüzü mevkisinden kamyonlarla taşınan karla, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Edi ve 6 öğrencisinin yaptığı Zil Kale, ev ve kemer köprü gibi yöre mimarisinin tasvir edildiği heykeller ilgi gördü.

Bazı katılımcılar yağmura rağmen mangal yaptı, horon oynadı, naylonla az miktardaki karda kaymaya çalıştı.

Festivalde, kadınlar ve erkekler kategorisinde kar üstünde halat çekme yarışı da yapıldı.

- "Ülkenin en önemli destinasyonlarından birisi burası"

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, bu yıl festivalin 15'incisini düzenlediklerini belirterek, "Biz, kar olmadan kar festivali nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Bol kar olsa festivalini herkes yapar ama kar yokken festivali sadece Rizeliler yapar. Tulum ve kemençe başlayınca eğlenmemizi, doğanın tadını çıkarmamızı karsızlık da etkilemez." dedi.

Ayder Yaylası'nın Türkiye'nin göz bebeği ve incisi olduğunu vurgulayan Çeber, "Burada ülkemizin tek kırsal dönüşüm projesi uygulanıyor. 1-2 yıl içinde burayı çok farklı göreceğiz. Ülkenin en önemli destinasyonlarından birisi burası. Rize'de 200 civarındaki yaylayı da turizme adapte etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çeber, her yıl festivalin bir öncekinden keyifli geçtiğine işaret ederek, "Bu sene kar biraz az ama onun alternatiflerini hazırladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise kar yağmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurdumuzda özlediğimiz bir şey. Çünkü kuraklık tehlikesi söz konusu. Burada da kar olmadan kar şenliği nasıl yapılır diye bütün dünyaya gösteriyoruz. Rizeliler bu konuda beceriklidir. Daha çok kar bekliyoruz. Kar olsa daha güzel olur. Bölgemiz turizm ekseninde gelişiyor. Rize-Artvin Havalimanı'ndan buraya bir saate gelmiş oluyorsunuz. Ayder bir marka ve bu marka da değerini artırıyor."

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da Ayder'in, Karadeniz'in incisi olduğunun altını çizerek, "Burada kış festivali düzenliyoruz. Gerçekten insanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaçları var." dedi.

Festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.





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