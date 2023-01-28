Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" başladı

AA

Rize'de "15. Ayder Kar Festivali" başladı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 15'incisi organize edilen, "Ayder Kar Festivali" başladı.

İlçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalde, bölgede az kar olmasına rağmen renkli görüntüler ortaya çıktı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi. Araçlarını park eden misafirler, minibüslerle yaylaya ulaştı. Bazı vatandaşlar ise festival alanına kadar yürümeyi tercih etti.

Yaylada yeterli kar olmayınca Galerdüzü mevkisinden kamyonlarla taşınan karla, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Naci Edi ve 6 öğrencisinin yaptığı Zil Kale, ev ve kemer köprü gibi yöre mimarisinin tasvir edildiği heykeller ilgi gördü.

Bazı katılımcılar yağmura rağmen mangal yaptı, horon oynadı, naylonla az miktardaki karda kaymaya çalıştı.

Festivalde, kadınlar ve erkekler kategorisinde kar üstünde halat çekme yarışı da yapıldı.

- "Ülkenin en önemli destinasyonlarından birisi burası"

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, bu yıl festivalin 15'incisini düzenlediklerini belirterek, "Biz, kar olmadan kar festivali nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Bol kar olsa festivalini herkes yapar ama kar yokken festivali sadece Rizeliler yapar. Tulum ve kemençe başlayınca eğlenmemizi, doğanın tadını çıkarmamızı karsızlık da etkilemez." dedi.

Ayder Yaylası'nın Türkiye'nin göz bebeği ve incisi olduğunu vurgulayan Çeber, "Burada ülkemizin tek kırsal dönüşüm projesi uygulanıyor. 1-2 yıl içinde burayı çok farklı göreceğiz. Ülkenin en önemli destinasyonlarından birisi burası. Rize'de 200 civarındaki yaylayı da turizme adapte etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çeber, her yıl festivalin bir öncekinden keyifli geçtiğine işaret ederek, "Bu sene kar biraz az ama onun alternatiflerini hazırladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise kar yağmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurdumuzda özlediğimiz bir şey. Çünkü kuraklık tehlikesi söz konusu. Burada da kar olmadan kar şenliği nasıl yapılır diye bütün dünyaya gösteriyoruz. Rizeliler bu konuda beceriklidir. Daha çok kar bekliyoruz. Kar olsa daha güzel olur. Bölgemiz turizm ekseninde gelişiyor. Rize-Artvin Havalimanı'ndan buraya bir saate gelmiş oluyorsunuz. Ayder bir marka ve bu marka da değerini artırıyor."

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da Ayder'in, Karadeniz'in incisi olduğunun altını çizerek, "Burada kış festivali düzenliyoruz. Gerçekten insanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaçları var." dedi.

Festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Rize'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Rize Müftülüğünden "Hediyem Kur'an Olsun" çağrısı
YEREL HABERLER Rize Müftülüğünden "Hediyem Kur'an Olsun" çağrısı
AK Parti'li Yazıcı, altılı masanın "Erdoğan, tekrar cumhurbaşkanı adayı olamaz" açıklamasını değerlendirdi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı, altılı masanın "Erdoğan, tekrar ...
(Görüntülü) RİZE&#039;DE SOKAK KÖPEĞİNE DEĞNEKLİ ŞİDDET KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RİZE'DE SOKAK KÖPEĞİNE DEĞNEKLİ ...
Rize'de köpeğe değnekli şiddet kamerada
YEREL HABERLER Rize'de köpeğe değnekli şiddet kamerada
Ayder'de kar festivalinin hazırlıkları taşıma karla devam ediyor
YEREL HABERLER Ayder'de kar festivalinin hazırlıkları taşıma karla ...
(Görüntülü) YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİRECEK LOJİSTİK LİMANDA HUMMALI DOLGU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜZ ÖLÇÜMÜNÜ DEĞİŞTİRECEK LOJİSTİK ...
Yüz ölçümünü değiştirecek lojistik limanda hummalı dolgu
YEREL HABERLER Yüz ölçümünü değiştirecek lojistik limanda hummalı ...
Rize'de bir kişinin köpeğe uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Rize'de bir kişinin köpeğe uyguladığı şiddet güvenlik ...
Yeşilay Rize Şubesi, Vali Çeber'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Yeşilay Rize Şubesi, Vali Çeber'i ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.