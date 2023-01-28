Rize'de "4. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" düzenlenecek

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RİZE (AA) - Rize'de "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda "4. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı" organize edilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 ve 18 Mart'ta üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek fuara, Artvin Çoruh, Avrasya, Giresun, Gümüşhane, Karadeniz Teknik ve Trabzon üniversiteleri de destek verecek.

Fuara, 200'den fazla özel sektör ile kamu kurumu, 20 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılması hedefleniyor.

Fuarda, mülakat ortamlarından çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panel ve atölye çalışmalarından simülasyon programları ve söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.



Ayrıca öğrenci ve mezunlara staj yapma, işveren beklentilerini anlama, piyasadaki son gelişmeleri öğrenme ve iş görüşmeleri gibi fırsatlar da sunulacak.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Rize'de ilk kez düzenlenecek fuarı geniş katılımla gerçekleştireceğiz. Öğrenci, mezun, işveren ve üniversiteleri bir araya getireceğimiz fuarın hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Çalışan, üreten ve bu topraklara, ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, 'İnsanın hayali olmadan hedefi olamaz.' Her şey bir hayalle başlar. Bizler de gençlerimizle onların hayallerindeki firma, kurum ve kuruluşları buluşturarak hayallerine giden yolda katkı sunmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerin hem iş sektörü hem de öğrenciler açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

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