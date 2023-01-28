Rize'de vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısı yapıldı

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RİZE (AA) - Rize'de vatandaşlar, iklim değişikliği sonucu yağışların azalması nedeniyle kentte içme suyu sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özelde ilde, genelde ülkede ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı belirtildi.

Yağışların azlığına bağlı olarak su kaynaklarında ciddi düşüşler meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi

"Azalan su kaynaklarının şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamadığı durumlarla karşılaşmaktayız. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp, su kesintilerinin yağış azlığına bağlı olduğunu belirtiriz. Yağışların tekrar başlayıp su kaynakların artış göstermesine kadar vatandaşlarımızdan tasarruflu su kullanmalarını rica etmekteyiz."

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